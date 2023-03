Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə parlamentin Dövlət hüququ daimi komissiyasının qapalı iclasında baş verib.

Belə ki, iclasda iştirak edən müxalifət və iqtidar təmsilçiləri arasında dava olub. İnsident müxalif deputat Artsvik Minasyan və komitə rəhbəri Vladimir Vardanyan arasında yaşanıb.

Vardanyanın xəsarət aldığı bildirilir.



Hadisənin detalları tam açıqlanmayıb.

