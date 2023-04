Danimarka səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı

Danimarkanın Ankaradakı səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Danimarka “Qurani-Kərim”in və Türkiyə bayrağına hücumla bağlıdır.

Türkiyə XİN bildirib ki, söz azadlığı adı altında bu mənfur hərəkətə icazə verilməsi qətiyyən yolverilməzdir və belə bir yanaşma heç vaxt əsaslandırıla bilməz:

“Martın 24-də Danimarkada müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimə və əzəmətli bayrağımıza qarşı törədilən nifrət cinayətinə 31 Mart Ramazan ayında yenidən icazə verilməsini şiddətlə qınayırıq.

Nazirliyimizə çağırılan Danimarka səfirinə məlumat verildi ki, biz bu iyrənc hücumu qətiyyətlə pisləyirik və etiraz edirik. Biz bir daha Danimarka hakimiyyətini bu cinayəti törədənlərə qarşı lazımi tədbirlər görməyə və bu cür təxribatların təkrarlanmaması üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırırıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.