Təranə izləyicisini təhqir etdi: “Rədd ol” - FOTO

Müğənni Təranə Qumral həyat yoldaşı Musa Musayevin sosial şəbəkədə tənqid olunmasından sonra ərinin şəhidlərə həsr etdiyi ifanı paylaşıb.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Musa Musayevin belə ifalarından danışılmasının tərəfdarı olduğunu deyib.

T.Qumral həmin paylaşıma tənqidi rəy yazanları da cavabsız qoymayıb və təhqir edib.

Belə ki, izləyicilərdən biri görüntüyə “Musanın bu ifasına, səsinə, sənətinə heç bir sözümüz yoxdur. Amma insanların onu tənqid etdiyi şey heç də siz dediyiniz kimi “boş” deyil. Ağzına gələni oxuyub onu mahnı deyə camaata soxuşdurmaq özünə də, sənətinə də, tamaşaçılarına da hörmətsizlikdir. Onda Musa Musayevin Maral Tahirqızıdan nə fərqi oldu?” - deyə şərh yazması Təranə Qumralı özündən çıxarıb.

O, izləyicisinə “Yaxşı edir, get rədd ol, topunu başqa yerdə oynat”- cavabını verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.