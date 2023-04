Romadakı Gemelli klinikasında 3 gün müalicə alan Papa Fransisk bu gün evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın “Rai News 24” telekanalı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Pontifik Roma xəstəxanasına martın 29-da günortadan sonra daxil olub. Həkimlər ona respirator infeksiya diaqnozu qoyublar.

