Naxçıvan şəhərində yerləşən "Böyük bağ" ərazisində olan Nəriman Nərimanovun heykəli sökülüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir, bu gün axşam saatlarında heykəl sökülüb və aparılıb.

Məsələ ilə bağlı Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq.

Bildirildi ki, heykəlin yerində nə olacağı hələ dəqiq bilinmir.

Qeyd edək ki, heykəlin yerində yerində ağac əkiblər.

