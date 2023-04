Əxlaqsız görüntüləri yayıldı, Putin qəzəbləndi - Kremli çalxalayan video

Rusiyada yayılan video gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, adı açıqlanmayan, lakin yüksək rütbəli rəsmi olduğu iddia edilən şəxsin iki qadınla əxlaqsız görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Videoda naməlum şəxsin rəhbərindən işə gec gəlmək üçün icazə istədiyi eşidilir. Bu zaman isə yataqdakı qadınlardan biri yüksək rütbəli şəxsə “Lütfən ona icazə ver Denis” deyə bildirir.

Rusiya müxalifəti qadının Denis deyə səsləndiyi şəxsin Prezident Vladimir Putinin güvəndiyi şəxslərdən biri olan Denis Valeryeviç olduğunu irəli sürüb. Rusiya mediasının məlumatına görə, video Kremldə etirazlar yaradıb.

