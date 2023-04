Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan İrəvanda döyülüb.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentin spikeri Alen Simonyan bildirib.

Hadisənin detalları açıqlanmayıb.

