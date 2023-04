Futbolçunun sevgilisi ilə mətbəxdəki görüntüləri gündəm oldu - Qovulması tələb edilir / FOTO

Zədə aldığı üçün 7 aydır meydandan uzaq qalan "Trabzonspor"un futbolçusu Dorukhan Toközlə yutuber sevgilisi Pelinay İgitin görüntüləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İgitin yutub kanalına qonaq olan futbolçu çəkiliş zamanı sevgilisini qaldıraraq qucaqlayıb. Ayağından zədələnən futbolçunun bu davranışı "Trabzonspor"un azarkeşlərini qəzəbləndirib. Onlar futbolçunun klubdan qovulmasını tələb edirlər. “Futbolçu zədələdirsə sevgilisini necə qucağına qaldıra bilib?”, “Zədəlidirsə necə belə davranış sərgiləyir? – deyə şərhlər yazıblar.

