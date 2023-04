İranın təhsil naziri istefa verib.

Metbuat.az İran mətbuatına istinadən xəbər verir ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi təhsil naziri Yusif Nurinin istefasını qəbul edib.



Fərhəngiyan universitetinin rektoru Rza Murad Səhrayi isə Təhsil nazirinin əvəzləyicisi təyin olunub.

