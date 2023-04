Ərzincan, Bingöl və Karlıova arasında 7,4 bal gücündə zəlzələ gözləyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin zəlzələ üzrə eksperti professor Naci Görür deyib.

O, qeyd etdiyi bölgələrdə sonuncu dəfə 1790-cı illərdə yeraltı təkan olduğunu söyləyib. Ekspert zəlzələnin nə vaxt baş verəcəyi ilə bağlı təxmini vaxt deməyib.

Bundan əlavə, Görür Türkiyəni 20 il ərzində zəlzələyə davamlı hala gətirə biləcəklərini də bildirib.

