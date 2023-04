Dövlət Turizm Agentliyi yeni inkişaf planı hazırlayıb

Dövlət Turizm Agentliyi yaxın perspektivdə Azərbaycanın İpək Yolu irsi üzərindən turizm potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə inkişaf planı hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Sənədə əsasən, UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın maddi-mədəni irs elementləri üzərindən İpək Yolu mövzusunda müxtəlif turizm məhsullarının hazırlanması, regional İpək Yolu mərkəzlərinin yaradılması, müxtəlif tədbir və festivalların həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

