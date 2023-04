Bir müddət əvvəl Bakıda yaşadığı ünvanda silahlı hücuma məruz qalan millət vəkili Fazil Mustafanın müalicə aldığı xəstəxanadan fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto Real TV-nin rəhbəri Mirşahin Ağayevlə deputatın müsahibəsi zamanı lentə alınıb.

