Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlunun dəvəti ilə bu gün Ankaraya səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Lavrov Türkiyə tərəfi ilə energetika, Ukraynadakı situasiya, taxıl sazişinin icrası, həmçinin Qarabağda vəziyyətin normallaşması və Ankara-Dəməşq dialoqunu müzakirə edəcək.

