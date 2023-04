Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaradakı iqamətgahda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Xatırladaq ki, Lavrov Türkiyədə ikigünlük səfərdədir. O, daha əvvəl həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb.

