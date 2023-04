“Caliber”: İran Ermənistana müdaxiləyə hazırlaşır - VİDEO

Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan hakimiyyətinin son davranışlarının təhlili onu göstərir ki, ölkənin hazırki elitasının gələcəyə aydın baxışlara malik olan idarəetmə strategiyası mövcud deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Caliber”in “YouTube” kanalında yayımlanan yeni süjetdə bildirilir.

Qeyd olunur ki, Cənubi Qafqazdakı partlayışa həssas vəziyyət Ermənistan hakimiyyəti və bütövlükdə dövlətçiliyi üçün təhdid yaratmaqda davam edir. Lakin bu təhdid Azərbaycan, Rusiya və ya Avropa ölkələri tərəfindən deyil, ilk növbədə İrandan gəlir.

Belə ki, məhz İran rəsmiləri ən yüksək səviyyədə, hətta Ermənistanın belə razılaşdığı Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxır, bu layihənin reallaşmasının qarşısını almaq üçün ən sərt tədbirlərə əl atacaqlarını bəyan etməkdən belə çəkinmirlər.

Daha ətraflı “Caliber”in videomaterialında:

