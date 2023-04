Nəriman Nərimanovun Naxçıvan şəhərində yerləşən “Böyük bağ” ərazisindəki heykəli yerinə qaytarılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir, aprelin 1-də təmir üçün yerindən götürülən heykəl dünən axşam saatlarında bərpa edilərək yerinə qoyulub.

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, heykəl mərmər zavodunda bərpa olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.