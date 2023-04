“Türkiyə və Ermənistan quru sərhədinin açılması üzərində işləyir”

Ermənistanın Türkiyədə səfirliyinin açılması yaxın vaxtlar üçün gündəmdə olmasa da, ölkələr sərhəd-keçid məntəqələrinin açılması üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu “A Haber” telekanalına açıqlamasında bildirib.

“Ermənistan səfirliyinin açılması yaxın vaxtlarda baş tutmaya bilər, çünki əvvəlcə başqa addımlar atmalıyıq. Biz Ermənistan üçün hava məkanımızı açmışıq, yük uçuşları həyata keçirilir, qarşılıqlı hava əlaqəsi başlayıb, Ermənistan aviadaşıyıcıları hava məkanımız üzərindən üçüncü ölkələrə uça bilər. Amma yerüstü keçid məntəqələrinin açılması üçün siyasi şərtlərlə yanaşı, ilk növbədə yolları hazırlamaq, körpünü bərpa etmək lazımdır. Artıq körpünün tikintisi ilə bağlı razılaşmalarımız var”, - o deyib.

Bununla belə, M.Çavuşoğlu quru sərhəd keçidinin açılması halında bunun diplomatik pasport sahibləri və ya üçüncü ölkələrin adi vətəndaşları üçün keçərli olacağını dəqiqləşdirməyib.

