Ayandan təqdirəlayiq addım - Ad gününü təxirə saldı

Müğənni Ayan Babakişiyeva doğum günü şənliyini təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni, "Instagram" hesabında paylaşım edib.

O, sərhəddəki gərginliklə bağlı doğum gününü qeyd etməyəcək: "Bu gün doğum günüm olsa da, vətənimin 3 şəhid verdiyi ərəfədə nəinki doğum günü qeyd edə, heç bu barədə düşünə də bilmərəm. Bir Allah bilir ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərləri necə ürəkağrısı ilə oxuyurdum. 3 şəhidimiz var. Allahdan onlara rəhmət, ailələrinə, doğmalarına səbr diləyirəm. Bu hislər mənə yad deyil. Bu gün mən, əzizlərim, doğmalarım rahat yaşayırıqsa, bu vətən keşiyində dayanan mərd oğulların , igid əsgərlərin sayəsindədir. Düşmənlə üzbəüz dayanan hər bir hərbçimizin evlərinə sağ- salamat dönmələrini arzu edirəm. Bu gün həm də Qədr gecəsidir. Ailəliklə birlikdə əsgərlərimiz üçün dualar edirik. Allah hər birinin yardımçısı olsun. Doğum günümü təbrik edən hərkəsə isə minnətdarlığımı bildirirəm".

