Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və misirli həmkarı Samih Şukri yerli "Togg" elektromobili ilə iftara gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobili Çavuşoğlu idarə edib.

Çavuşoğlu həmkarı ilə "Togg" avtomobili Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi iqamətgahındakı iftara qatılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.