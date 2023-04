Ali Məhkəmənin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Allahverdi Məmmədli vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, son yaş həddi ilə əlaqədar olaraq öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad olunub.

