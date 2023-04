Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Vyanada ATƏT-in baş katibi Helqa Şmidlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir tviterdə bildirib.

Görüş zamanı Ukrayna və Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edilib.

