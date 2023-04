Ronaldo və digər idmançılar niyə dırnaqlarını rəngləyir? - Gözlənilməz CAVAB

Ekepertlər bir çox məşhur idmançıların, o cümlədən futbolçu Kriştiano Ronaldonun ayaq dırnaqlarını qara lakla boyamasının əsl səbəbini açıqlayıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bəzən kişi məşhurların pərəstişkarları onların dırnaqlarına boyanmış şəkillərini sosial şəbəkələrdə yerləşdirdiklərini görürlər. Bu həm futbolçular, həm də müxtəlif MMA və UFC döyüşçüləri üçün də aktualdır.

Bu xarakterli son fotolardan biri əfsanəvi futbolçu Kriştiano Ronaldo tərəfindən yayımlanıb. Portuqaliyalı idmançının dırnaqlarını niyə boyadığı barədə fərziyyələr etməyə başlayan bu görüntü sosial media istifadəçilərini çaşdırıb.

Onlar bir çox müxtəlif versiyaları müzakirə ediblər. Bunlardan da ən başlıcası idmançıların gözəllik naminə dırnaqlarını rəngləmələridir. Lakin məlum olub ki, belə deyil.

Ekspertlər deyirlər ki, əslində idmançılar göbələk və bakteriyalardan qorumaq üçün dırnaqlarını rəngləyir və ya qoruyucu təbəqə ilə örtürlər. Bu, idman mütəxəssisləri arasında kifayət qədər tez-tez rast gəlinən bir hadisədir - MMA döyüşçüləri də sağlamlıq tendensiyasına aludə olurlar.

Bir çox tanınmış idmançılar saatlarla tərli ayaqqabıda qaldıqda dırnaqlarını göbələk və bakteriyalardan qorumaq üçün bunu edirlər. Məsələn, keçmiş boksçu Mayk Tayson.

Dırnaq boyasının döyüşçülərə döyüş zamanı ayaq dırnaqlarının çatlamasını və ya parçalanmasının qarşısını almağa kömək etdiyi deyilir, çünki o, dırnağın özünü gücləndirir və bu da döyüş və ya oyun zamanı onun zədələnmə riskini minimuma endirir.

