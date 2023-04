Bərdədə iki avtomobil toqquşdu: Ölən var - FOTO

Bərdədə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Saatlı kəndində qeydə alınıb.

Qəza zamanı Saatlı kəndi istiqamətində hərəkət edən VAZ-21099 markalı avtomobillə əks istiqamətdə hərəkət edən VAZ-21011 markalı avtomobil toqquşub.

Şahidlərin bildirdiyinə görə, qəza zamanı VAZ-21099 markalı avtomobilin sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Hər iki avtomobildə olan sərnişinlər ağır bədən xəsarətləri ilə Bərdə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda qəzanın səbəbləri, ölən və yaralıların kimliyi müəyyənləşdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.