Bakının Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsində avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, “Vaz” markalı avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində maşın iki hissəyə bölünüb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, xoşbəxtlikdən qəza zamanı sürücü həyatda qalıb.

