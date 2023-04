Ermənistan parlamentində növbəti dəfə dava düşüb.

Metbuat/az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, parlamentin mühafizə xidməti deputat Taqui Tovmasyanı tribunadan uzaqlaşdırmaq və müxalifətçi deputatları parlament zalından çıxarmaq üçün güc tətbiq edib.

