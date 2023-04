Tanınmış astroloq Tamara Qloba yazın sonuna qədər xüsusilə şanslı olan iki bürcü açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürclər Şir və Qoçlardır.

Astroloqun sözlərinə görə, bu bürclər həm iş, həm də şəxsi münasibətlər zəminində müəyyən yüksəlişlər əldə edəcək. Belə ki, bürcün nümayəndələrini xoş sürprizlər gözləyir.

Qoçlar üçün may ayı təkcə qazanc deyil, həmçinin gözəl tanışlıqlar da gətirəcək. Şirlər isə may ayında uzun vaxtdır arzuladıqları münasibəti tapacaq.

