Türkiyə mediası Ərdoğanın Putinlə danışıqları zamanı çəkilmiş fotolarını dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Türkiyə prezidentinin ötən gün canlı yayımda özünü pis hiss etdikdən sonra ilk şəklidir.

