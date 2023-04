Su polisi balıq ovu ilə məşğul olanlara müraciət

Kürütökmə dövründə balıq ovuna qoyulan moratoriumla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti ilə birgə balıovlama ilə məşğul olan şəxslərə müraciət ünvanlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən bildirilib.

Məlumatda deyilir ki, 2014-cü il 11 avqust tarixli 243 nömrəli fərmanın icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən balıqların kürütökmə dövrü ilə əlaqədar Kür çayında, Sarısu gölündə, Mingəçevir, Şəmkir, Araz, Yenikənd su anbarlarında, həmçinin Xaçmaz, Salyan, Neftçala və digər ərazilərdə balıq ovu ilə məşğul olan şəxslərə aprelin 1-dən sentyabrın 1-dək elan olunan moratorium müddətində balıq ovunu dayandırmaları, balıqların təbii artımına, çoxalmasına maneə yaradan əməllərdən çəkinmələri tövsiyyə olunur.

Qeyd edək ki, qadağan olunan vaxtlarda və qeyri-qanuni vasitələrlə balıq ovlanması ölkəmizin su bioresurslarının, o cümlədən də əhalinin qida rasionunda zəruri yer tutan balıq məhsullarının tamamilə azalmasına, hətta bəzi növlərin nəslinin kəsilməsinə şərait yarada bilər. Ona görə də bütün balıqçılardan müəyyən olunmuş tələblərə əməl etmələri tələb olunur. Əks təqdirdə, tələblərə məhəl qoymayan, balıq ovuna davam edən şəxslər barəsində Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunamüvafiq tədbirlər görüləcək.

Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi digər müvafiq dövlət orqanları ilə birgə ölkənin su hövzələrində tələb olunan qaydalara əməl olunması məqsədi ilə nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Vətəndaşlardan Xəzər dənizində və su hövzələrində hər hansı bir qanun pozuntusu ilə rastlaşdıqları halda Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin 012-433-38-12 və 012-433-38-02 nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

