Tez-tez kobud davranışları və qəribə hərəkətləri ilə gündəmə gələn ABŞ Prezidenti Co Bayden keçmiş prezident Donald Trampın dilinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp səhnədə Baydeni təqlid edib.

Qeyd edək ki, Bayden bir neçə dəfə səhnədə davranışına hakim olmayıb. O danışığındakı səhvləri ilə də diqqət çəkib.

