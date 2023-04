Türkiyə yığmasının və “Qalatasaray”ın əfsanəvi baş məşqçisi Fatih Terim Bakıya gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, iyunun 17-də paytaxtımızda olacaq.

F.Terim Bakı Konqres Mərkəzində çıxış edəcək.

O, keçdiyi həyat yolundan, futbolda qazandıqları uğurlardan danışacaq.

