Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının keçmiş direktoru, professor Surxay Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Universitetin mətbuat katibi Günel Aslanova məlumat verib.

O bildirib ki, Surxay Musayev uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

