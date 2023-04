Mikayıl Cabbarov “Togg”un sükanı arxasına keçdi - FOTO

Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Türkiyənin ilk yerli elektromobili “Togg”un sükanı arxasına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M. Cabbarov bu barədə “Twitter” səhifəsində etdiyi paylaşımda məlumat verib.

Paylaşımda deyilir: “Türkiyə və Azərbaycan dövlət başçılarının “TEKNOFEST” 2023-ü ziyarət etdiyi bir gündə Samsuna işgüzar səfərimiz xüsusilə əlamətdardır. Müasir Türkiyənin qurucusu Atatürkün 19 may 1919-cu ildə Bandırma Vapuru ilə məhz burada sahilə çıxaraq başlatdığı milli mübarizə hərəkatı 100 yaşını qeyd etdiyimiz Türkiyə Respublikasının qurulması ilə nəticələnib. Samsun Bandırma Gəmi Muzeyini ziyarət etməklə qardaş Türkiyənin şanlı keçmişinə bir daha yerində nəzər salmaq qürurverici idi. Səfərimiz çərçivəsində Türkiyənin ilk yerli elektromobili “Togg” ilə tanışlıq fürsətimiz oldu”.

