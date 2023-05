Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Arzu və Leyla Əliyeva “Formula 1” yarışlarının bağlanış mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirə qatılan Avroviziya qalibimiz Nigar Camal Prezident və ailəsi ilə bir araya gəlib.

Müğənni onlarla görüntüsünü instaqramda paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.