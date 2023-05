Cəbrayılda çoban minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Cocuq Mərcanlı kəndində baş verib.

1964-cü il təvəllüdlü çoban Oqtay Alışov at üstündə olarkən tank əleyhinə minaya düşüb.

O, hadisə yerində ölüb.

Aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə polis əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.