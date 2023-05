Laçın sərhəd nəzarət -buraxılış məntəqəsində rentgen aparatı qoyulub.

Metbuat.azxəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə fotolar paylaşılıb.

Bildirilib ki, Britaniya istehsalı olan mobil rentgen aparatı Ermənistandan Azərbaycana daxil olan yüklərin yoxlanması üçün istifadə olunacaq.

