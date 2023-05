Məşhur rus modelyeri, "sovet modasının çarı" kimi tanınan Slava Zaitsev 85 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mindən çox paltar tikən Zaitsev "Paris Match" jurnalı tərəfindən "Dior ruge" ləqəbi alıb. “Vogue” jurnalı isə ona “sovet modasının çarı” ləqəbi verib.

Qeyd edək ki, Zaitsev kommunist rejiminə görə öz peşəsini SSRİ və Çexoslovakiyadan kənarda davam etdirə bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.