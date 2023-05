28.04.2023-cü il tarixində Azərbaycan Mərkəzi Bankınını valyuta ehtiyaları 9 milyard 189.2 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 56,2 milyon dollar çoxdur.

Qeyd edək ki, 31.03.2023-cü il tarixində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 9 milyard 133 milyon dollar təşkil etmişdi.

