“İdman statusu olan insan belə hərəkət etməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri MMA döyüşçüsü Tofiq Musayev 7 yaşlı Fərid Bakarovun ölümündə təqsirləndirilən məşqçi Mehman Xəlilovla bağlı deyib.

O bildirib ki, bu idmana və idmançıya zidd olan hərəkətdir.

“Mən özüm də məşqçilərin yanında böyümüşəm, amma belə davranış görməmişəm”, – deyə MMA döyüşçüsü qeyd edib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

