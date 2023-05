Sumqayıtda avtomobil yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Məhəmməd Əsədov küçəsində baş verib.

Belə ki, “Mercedes C-class” markalı avtomobil qəfildən alışıb.

