İtaliya A Seriyasının 33-cü turunda "İnter" "Verona"ya 6-0 hesabı ilə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunda vurulan baxımlı qollardan birinin müəllifi də türk futbolçu Hakan Çalhanoğlu olub

"Verona" – "İnter" - 0:6



Qollar: Qaiç, 31-avtoqol, H.Çalhanoğlu, 36, Dzeko, 37, 61, L.Martines, 55, 90+2.

