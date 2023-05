İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatı Milli Məclisə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəd parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin mayın 8-də keçiriləcək iclasında müzakirə ediləcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Koordinatoru, daxili işlər nazirinin birinci müavini, polis general-leytenantı Seyfulla Əzimovdur.

