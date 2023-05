Ermənilərə məxsus "Haytarak" qruplaşmasının emblemləri ilə Bakıda çəkiliş aparan şəxslər müəyyən olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

DTX bununla bağlı videogörüntülər açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.