Mahir Emreli bu klubda oynamaq istədiyini açıqladı

"Yeni mövsümlə bağlı mənimlə görüş olmayıb. Müqavilə ilə Zaqreb "Dinamo"suna məxsusam. Amma "Konyaspor"un yeni mövsüm planlarında yer alsam, şad olaram".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunlar Azərbaycan millisinin və Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) komandasının futbolçusu Mahir Emreli "Kontv"yə açıqlamasında deyib.

Hazırda icarə əsasında "Konyaspor"un formasını geyinən 26 yaşlı hücumçu Türkiyə klubunda qalmaq istədiyini bildirib: "Burada hər şey mənim üçün çox gözəldir. Ölkələrimiz arasında mədəniyyət fərqi yoxdur. Bir millətik. Burada adaptasiya problemi yaşamadım. Bu səbəbdən Konyanı çox sevdim".

