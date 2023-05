Ümummilli lider Heydər Əliyevin sevdiyi mahnılar Parisdə səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva "Twitter"də paylaşım edib.

"Ümummilli lider Heydər Əliyevin sevdiyi mahnılar, dünyaca məşhur musiqiçilərimizin ifasında Parisdə Mədəniyyət Mərkəzində səsləndi. Ruhun şad olsun, Ulu Öndər!", - səfir yazıb.



