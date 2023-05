Hazırda Almaniyada olan Tarkan Türkiyədə mayın 14-ü keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tarkan bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib. Sənətçi “Mən səsimi verdim. Vətənə, millətə xeyirli olsun”, - sözlərini yazıb.

