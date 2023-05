Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xan həbs edilib.

Metbuat.az “Al-Jazeere”yə istinadən xəbər verir ki, o, paytaxt İslamabadda məhkəmə zalında həbs edilib.

CNN-in məlumatına görə, keçmiş baş nazir korrupsiyada ittiham edilir.

