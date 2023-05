Tanınmış bloqçu faciəvi qəzada öldü - FOTO

Məhşur bloqçu Diana Səfərova bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir, o, dünən gecə saatlarına avtombil qəzasında həlak olub. Məlumata görə, Səfərova qonaqlıdan qayıdan zaman hərəkətdə olan digər avtomobil onun maşınına çırpılıb. Diana aldığı xəsarətdən vəfat edib.

Həmçinin bloqçunun tanınmış müğənni dayısı Ənvər Nurqaliyev də məlumatı təsdiqləyib.

Diana ilə vida mərasimi mayın 10-da Çişmi kəndində olacaq.



Polis hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır.

Qeyd edək ki, Diana Səfərovanın 3 övladı - 2 əkiz oğlu, 1 qızı var.

