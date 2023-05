Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bayıl ərazisindən Əhmədli istiqamətinə Xəzər dənizi üzərindən körpü salınması barədə deyilənlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov APA-ya bildirib ki, bu gün bu məsələ adi söhbətlər səviyyəsindədir.

“Hələlik, bununla bağlı konkret qərar yoxdur” – deyə o qeyd edib.

