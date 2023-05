Naxçıvan Heydər Əliyev Muzeyinə yeni status verilib

Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Muzeyinə yeni status verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, muzeyə “muxtar respublika” statusunun verildiyi açıqlanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti ulu öndərin zəngin və çoxşaxəli irsinin öyrənilib təbliğ edilməsindəki aktiv rolunu, zəngin fond eksponatlarını, müxtəlif səciyyəli elmi konfransların, seminarların, interaktiv dərslərin, görüşlərin təşkil edilib keçirildiyini və muxtar respublikanın həyatında müstəsna rolunu nəzərə alaraq bu gün bununla bağlı qərar verib.

