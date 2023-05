Türkiyə-Suriya əlaqələrinin normallaşması üçün yol xəritəsi hazırlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar Moskvada Türkiyə, Rusiya, Suriya və İranın xarici işlər nazirlərinin görüşündə qəbul olunub.

